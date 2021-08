Castellazzi: «Inter, premesse non erano rosee ma è rinata. Ora alternative»

Castellazzi promuove il mercato dell’Inter, a poche ore dalla fine della sessione estiva. L’ex portiere nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, dà la sua valutazione.

MEGLIO COSÌ – Luca Castellazzi è ottimista a fine mercato per l’Inter: «Le premesse, dopo l’addio di Antonio Conte, non erano molto rosee. Via i due giocatori principali dell’annata precedente, anche l’ambiente dei tifosi era un po’ scettico. I soldi incassati sono riusciti a investirli in giocatori che non saranno più forti degli altri, però è comunque riuscita a ricostruire e dare alternative a un allenatore bravo. Che ha sostituito uno che ha vinto e dato un’identità alla squadra. L’Inter, da possibile delusione di mercato, è rinata».