Vanni: «Inter-Barcellona, no esposto UEFA? Il motivo è legato al ritorno!»

Vanni parla delle proteste dopo Inter-Barcellona, per il rigore non concesso ai blaugrana sul possibile fallo di mano in area di Dumfries. Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva durante “Il Processo di Sportiva”, fa notare che l’addetto al VAR coinvolto nell’episodio proprio oggi arbitrerà un’altra partita

CASO MEDIATICO – Franco Vanni racconta l’umore del Barcellona dopo l’episodio che ha permesso all’Inter di mantenere invariato il risultato nella gara di Champions League. «La cosa particolare è che non sono solo i giornali, gli opinionisti e i tifosi catalani a protestare. Per una volta, anche i quotidiani madrileni, che solitamente trattano male il Barcellona, sono d’accordo. Dicono che gli spagnoli sono stati rapinati e che la partita è stata uno scandalo. Nonostante tutto il caso mediatico, il Barcellona ha, saggiamente, deciso di non presentare un esposto alla UEFA (vedi articolo). Ora sperano in un arbitraggio quantomeno non ostile al ritorno. Anche perché il Barcellona ha già bisticciato parecchio con la UEFA. Un po’ per il progetto della Superlega e un po’ per la situazione finanziaria. Quel fallo di mano in area di Denzel Dumfries avrebbe fatto imbestialire ogni tifoso e club. Ma, alla fine, il Barcellona ha deciso di affidare solo alle proteste social la sua indignazione, senza l’atto formale di chiedere di fermare l’arbitro al VAR. Tra l’altro, l’arbitro olandese oggi sarà di nuovo davanti al monitor nella partita di Europa League della Roma. Vedremo come si comporterà».

