Vanni: «Un ex Inter meritava di vivere la stagione della seconda stella: ecco chi»

La cavalcata trionfale dell’Inter, vincente anche sul campo dell’Udinese, continua a far salire l’attesa per i festeggiamenti del ventesimo scudetto. Ovvero quello della seconda stella. Il giornalista Franco Vanni, intanto, ricorda un ex nerazzurro che avrebbe meritato di vivere questa stagione.

RICORDO – Arrivato nell’estate del 2021 dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, Edin Dzeko ha disputato due stagioni all’Inter, prima di lasciare la squadra la scorsa estate proprio dopo il previsto secondo ritorno del belga. Che ha poi voltato le spalle alla società. Troppo tardi per far si che il contratto del bosniaco venisse rinnovato, visto anche la sua avvenuta firma con il Fenerbahce, in Turchia. Un giocatore, Dzeko, vero professionista. Che nonostante l’età avanzata, in nerazzurro ha fatto vedere sprazzi della sua classe, andando vicino allo scudetto del 2022 e alla Champions League del 2023.

Inter, seconda stella ed Edin Dzeko: il pensiero di Franco Vanni

MERITO – Proprio per questi motivi, secondo il giornalista Franco Vanni, Edin Dzeko avrebbe meritato di vivere questa grande stagione che, fin qui, si sta rivelando trionfale. E lo fa attraverso Twitter, esprimendo con queste parole il suo pensiero: “Se c’è un giocatore che avrebbe meritato di vivere la stagione della seconda stella all’Inter è Edin Dzeko“. Purtroppo, aggiungiamo noi, non lo ha potuto fare. Ma in ogni caso sarà sicuramente felice di vedere i suoi ex compagni festeggiare un titolo cercato e desiderato ardentemente. E che ora è sempre più vicino. Se poi dovesse arrivare – come temono alcuni – nel derby contro il Milan, sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio. Che in un certo senso darebbe un senso di rivalsa anche al bosniaco…