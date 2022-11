Valenti: «Inter, inversione di marcia positiva. Spero che Dzeko rimanga perché…»

Valenti parla della vittoria dell’Inter nello scontro diretto contro l’Atalanta. Nel corso del collegamento con “Pressing”, il telecronista sportivo ha commentato anche il buon momento di Dzeko e quello meno positivo di Mourinho. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione di Italia Uno.

CASO STORICO – Giacomo Valenti ricorda i vecchi tempi di José Mourinho all’Inter. Nel corso del suo collegamento a “Pressing”, il telecronista sportivo inizia dicendo: «L’esperienza dello Special One all’Inter risale a tanto tempo fa, ormai dodici anni. In quel momento aveva la capacità di giocare con Samuel Eto’o, Wesley Sneijder e Diego Milito. Mourinho fu fortissimo nel trovare la forza motivazionale, ma loro giocavano già direttamente così. Il grande gioco della Roma non si è ancora mai visto. E qualcuno inizia a storcere un po’ il naso, giustamente. La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta è un caso storico quest’anno. I nerazzurri hanno avuto la capacità di non crollare. Negli altri scontri diretti sono arrivati ceffoni, invece a Bergamo c’è stata un’inversione di marcia positiva. La situazione è molto diversa rispetto a tempo fa. La sconfitta dell’Inter contro la Juventus è molto differente da quella del Derby. La partita con l’Atalanta è stata vinto ma, soprattutto, si è resistito fino alla fine. Mi auguro che Edin Dzeko (vedi focus) possa rimanere a Milano. Ha detto delle cose molto belle durante l’intervista rilasciata. È un giocatore in un ottimo momento di forma e sta giocando molto bene. Lui gode di stima da parte tifosi dell’Inter, sia per il passato che per il presente». Questo il commento di Valeri, su Italia Uno, in merito alla vittoria della sua Inter e alla prestazione impeccabile dell’attaccante bosniaco.