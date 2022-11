Dzeko si prende sulle spalle l’Inter: prestazione decisiva con l’Atalanta

Atalanta-Inter ha visto un contributo decisivo di Dzeko. Il bosniaco ha fornito una prova da leader, con una doppietta e anche contributo al gioco.

PROVA DA LEADER – Dzeko ha chiuso il 2022 con l’Inter da leader. Con il Bologna una sua giocata ha spezzato il momento negativo, indicando la via per arrivare alla vittoria finale. Con l’Atalanta si è ripetuto, trovando una doppietta che ha ribaltato lo svantaggio iniziale. Mostrando, di nuovo, la via per la vittoria finale. Stavolta in un big match. L’ultimo di questo 2022. L’ultimo appello per tutta l’Inter. Una prestazione di peso in un momento importante.

GIOCO E GOL – Dzeko contro l’Atalanta ha fornito una prova completa. Unendo capacità di aiutare il gioco e realizzazione. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 41. Il bosniaco ha giocato da punta più avanzata, senza però rimanere fisso. Ha svariato, specialmente sulla fascia sinistra, ed è venuto incontro per facilitare la manovra. I passaggi sono 24, di cui 17 realizzati. I 10 realizzati in avanti fanno capire come si sia abbassato per poi servire i compagni sugli inserimenti. E per fare questo ci ha messo la corsa: quarto per km percorsi con 10,527. Soprattutto il numero 9 ha dato peso al reparto in area avversaria. I tre tocchi in area equivalgono a tre conclusioni. Dzeko è stato primo per tiri dell’Inter e primo per tiri in porta (due) di tutte e due le squadre. Oltre ai due gol al suo attivo anche due dribbling e due falli subiti. La prova di qualità che serviva.