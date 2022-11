Impallomeni: «Inter, difesa quasi da retrocessione ma ha un punto di forza»

Inter, Milan e Juventus inseguono il Napoli di Spalletti primo in classifica con un cammino incredibile. Secondo Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, la squadra di Inzaghi pur avendo subito molto ha un punto di forza

UN PUNTO DI FORZA – Inter, Milan e Juventus inseguono il Napoli di Luciano Spalletti. Stefano Impallomeni dice la sua sulle tre squadre, con un appunto sui nerazzurri: «Chi è messa meglio tra Inter, Juventus e Milan nella lotta scudetto? Per me tutte e tre. Il Napoli non ha conosciuto avversità, bisognerà vedere come reagirà quando e se capiterà. A gennaio si riattacca la spina, secondo me la pausa aiuta più chi insegue. L’Inter è vero che prende tanti gol, ha una difesa quasi da retrocessione ma ha il secondo miglior attacco del campionato. La Juventus ha un dato mostruoso, ovvero la miglior difesa del campionato. Queste vittorie sono arrivate in maniera incredibile, ovvero segnando 12 gol e non subendone nessuno. Poi deve recuperare il mondo. Allegri ha una squadra da scudetto, se non lo vince è una notizia. Il Milan, tra le tre inseguitrici, lo vedo in difficoltà. Non riesce ad abbattere questo fattore infortuni. E poi anche le scelte di Pioli. Il Milan è quello che ha deluso un po’ di più perché l’Inter ha perso 5 partite ma se ne pareggiava due era più in alto».