L’Udinese condanna la Sampdoria alla retrocessione: verdetto in coda

La Sampdoria è la prima squadra retrocessa in questa Serie A. Perde 2-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese e, a quattro giornate dalla fine, non può più rimontare. Ma i blucerchiati erano ormai spacciati da tempo.

VERDETTO AMARO – La sconfitta contro l’Udinese costa la Serie A alla Sampdoria. Per la squadra di Dejan Stankovic la retrocessione era inevitabile, ora c’è anche l’ufficialità dopo il 2-0 della Dacia Arena. Otto minuti e mezzo e una discesa di Festy Ebosele a sinistra taglia il campo, con bell’assist per Roberto Pereyra il cui tocco sotto vale il vantaggio. La partita è già chiusa al 34′, quando Sandi Lovric dalla destra crossa per il colpo di testa di Adam Masina. Il laterale torna a segnare: l’altro l’aveva fatto alla prima giornata contro il Milan, poi stagione segnata dagli infortuni. Nel corso della ripresa la Sampdoria prova a tornare in partita, ma si ferma a un palo colpito da Manolo Gabbiadini al 58′. In precedenza Marco Silvestri aveva salvato su una buona opportunità per Alessandro Zanoli liberato in area da destra. L’Udinese, pur di nuovo priva di Beto, gestisce senza problemi fino al triplice fischio. E per i blucerchiati ci sarà da ripartire dalla Serie B con tante incertezze a livello societario.