Tudor: «Sanchez può fare tutti i ruoli davanti. All’Inter mi è piaciuto»

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Brest. Il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia – lo scorso anno al Verona – ha parlato dell’arrivo di Sanchez dall’Inter.

QUASI PRONTO – Igor Tudor ha parlato nei seguenti termini di Alexis Sanchez, arrivato dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter: «Lo posso far giocare in tutti i ruoli davanti, a destra, a sinistra, al centro. Quando hai a disposizione un giocatore così forte non cambia molto in che ruolo si trova. È un grande professionista, si è sempre allenato bene anche quando non giocava e questo può fare la differenza. Lo scorso anno mi è piaciuto quello che ha fatto vedere quando è sceso in campo. Non mi aspetto sia fin da ora al top della forma perché all’Inter non ha giocato, ma dovrebbe essere pronto in circa un mese».