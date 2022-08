Casadei, per l’Inter difficile resistere. Una scelta da fare – Sky

Cesare Casadei resta uno dei nomi dell’Inter più ricercati sul mercato. Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto sulla sua situazione e sulle possibili scelte dei nerazzurri.

DIFFICILE RIFIUTARE – Questi gli ultimi aggiornamenti di Luca Marchetti su Cesare Casadei: «È difficile in questo momento resistere a offerte per Casadei. Se arriva un’offerta per un giocatore che non ha nemmeno una presenza, allora accetti la cessione. Chiaramente ci sono diverse opzioni. Per esempio il Chelsea offre più soldi, ma senza recompra. Mentre Sassuolo e Nizza offrono un po’ di meno, ma con la recompra. Dipende tutto dalle necessità del momento. È un dispiacere vedere partire dei giovani che hanno sicuramente un futuro, ma ci sono anche necessità di cassa».