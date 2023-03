Trevisani: «Inzaghi parla solo di cose buone! Servirebbe mea culpa»

Riccardo Trevisani intervenuto in una nuova puntata di “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha parlato della comunicazione di Simone Inzaghi che a detta sua puntualmente ribadisce solo le cose positive.

SOLO COSE BUONE – Riccardo Trevisani analizza cose positive e negative fatte in questa stagione da Simone Inzaghi, ma aggiunge: «Qualche mea culpa sarebbe anche carino da poter sentire, ammenoché Inzaghi non pensi davvero che ha fatto zero errori in ventuno mesi in cui una squadra ha la prima o la seconda miglior rosa del campionato. Ha lottato testa a testa perdendo lo scudetto contro una squadra chiaramente meno forte come dimostra la stagione attuale e quest’anno è quarto in classifica sul campo. L’Inter ha dei grossi problemi gestionali: ha perso nove partite su ventisette. Ha dei problemi, non tiene alta la concentrazione e chi dovrebbe tener alta la concentrazione è l’allenatore. Non cambia mai il suo 3-5-2, ha meno punti sul campo rispetto quello che prevede la rosa. Nelle competizioni brevi l’Inter sta facendo bene, ha inventato Calhanoglu, ha tolto di mezzo Handanovic. Ne ha fatto cose buone, ma a ogni intervista non può sottolineare solo le cose buone, bisogna anche parlare delle cose negative».