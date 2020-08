Trevisani: “Inter-Bayer Leverkusen, notizia non brutta. Avversario scomodo”

Inter-Bayer Leverkusen è una delle partite dei quarti di finale di Europa League, si giocherà lunedì alle ore 21 a Dusseldorf. Nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport 24 il giornalista Riccardo Trevisani ha segnalato una notizia che farà sicuramente contenti i nerazzurri, oltre ai punti di forza del club tedesco.

DA PRENDERE CON LE MOLLE – Inter-Bayer Leverkusen non sarà certo la partita più semplice della storia. Il giornalista Riccardo Trevisani, però, fa notare come nei tedeschi lunedì non ci sarà lo squalificato Charles Aranguiz: «Non è una brutta notizia, perché in una squadra di talenti uno di quelli che porta la croce è proprio lui. Il Bayer Leverkusen ha veramente tanti talenti, il problema è che se fa una buona partita magari puoi arginare Kai Havertz, ma ha Moussa Diaby e Leon Bailey. C’è Kevin Volland, è una squadra che può mettere dalla panchina Lucas Alario. Sono tanti i giocatori che devi sperare non siano in giornata. Sono tanti anche Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez eccetera, ma l’avversario è onestamente scomodo. Ma siamo ai quarti di Europa League: l’avversario non può essere comodo, c’è da fare delle grandi partite. La squadra più lontana possibile dal Getafe è il Bayer Leverkusen».