Orlandini: “Conte? Inter ha bisogno di gente importante in rosa! Con…”

Orlandini – ex centrocampista dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, auspica importanti acquisti per la squadra di Conte. Oltre alla permanenza sulla panchina nerazzurra dell’attuale tecnico

CERCASI TOP PLAYER – L’argomento Antonio Conte tiene ancora banco. Non tanto in casa Inter quanto all’esterno. A Pierluigi Orlandini viene chiesto se è dalla parte del tecnico o meno dopo lo sfogo di Bergamo e la sua osservazione non lascia dubbi: «L’Inter ha bisogno per forza di mettere gente importante nella rosa. Hanno già buttato le basi quest’anno, con degli innesti importanti l’anno prossimo l’Inter può diventare davvero pericolosa per vincere». Anche per Orlandini l’Inter deve continuare con Conte in panchina per cercare di costruire qualcosa di veramente importante.