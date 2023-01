Tramezzani: «Inter ieri perfetta, Dimarco è essenziale e su Skriniar… »

Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della Supercoppa Italiana vinta ieri dall’Inter, oltre che di Dimarco, da lui allenato al Sion.

PERFETTA – Paolo Tramezzani ha pochi dubbi sulla partita di ieri: «Per come Inzaghi intende il suo calcio, ieri l’Inter è stata perfetta. Dalla motivazione, al modo di attaccare e di difendere. Non c’è stata partita ieri. Quando l’Inter trova gli spazi giusti è devastante. Dimarco? Ci ho lavorato assieme al Sion. Era già bravo, si vedeva. Centrava poco con quel Campionato. Mi fa piacere che stia dimostrando tutte le sue qualità. È un giocatore essenziale per l’Inter ma anche per la Nazionale. Non mi sorprende perché lo conosco bene». Con l’addio di Ivan Perisic, Dimarco è diventato il proprietario della fascia sinistra.

SKRNIAR – Tramezzani ha poi continuato dicendo la sua riguardo la situazione di Milan Skriniar: «Mi auguro che non si separino. La volontà della società è molto chiara. È ben voluto da tutti. Non mi permetto di fare una scelta al suo posto. Ci penserei bene però prima di lasciare un club come l’Inter. La società ha fatto ciò che poteva per trattenerlo, ora sta a lui». La risposta dello slovacco è attesa proprio in questi giorni.