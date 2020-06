Toni: “Juventus fatta per vincere il Triplete, ora non lo vince più”

Condividi questo articolo

La Juventus non farà il Triplete neanche quest’anno. L’ufficialità è arrivata questa sera, con il Napoli che ha vinto la Coppa Italia ai rigori per 4-2 dopo lo 0-0 del 90′ (vedi articolo). Luca Toni, nel post partita della finale su Rai 1, ha ricordato l’impossibilità di raggiungere quanto fatto dall’Inter 2009-2010.

IL TRIPLETE NON C’È PIÙ – La Juventus ha perso le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana: comunque vada non potrà conquistare tre trofei in questa stagione. Luca Toni, dopo il KO dei bianconeri col Napoli, spiega come cambierà la preparazione alle partite: «Adesso vedremo, penso che sarà fondamentale il campionato. Adesso si gioca ogni tre giorni: penso che è una fortuna per la Juventus, perché secondo me più gioca e più entra in forma. Adesso diventa decisivo: sicuramente ha sbagliato questa finale la Juventus, adesso non può più sbagliare perché è stata fatta per vincere il Triplete. Poi è chiaro, adesso il Triplete non lo vince più, però deve cercare di vincere il campionato e la Champions League».