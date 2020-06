Di Carlo: “Mercato? Lautaro Martinez male ma aspettiamo 3 partite! Inter…”

Di Carlo – allenatore del Vicenza -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, difende Lautaro Martinez dalle critiche dopo la prestazione di Napoli. L’argomento è sempre relativo alle voci di mercato in direzione Barcellona

ASPETTIAMO TRE GARE – Si discute della ripartenza del calcio e in particolare del mercato, solo teoricamente aperto durante la stagione ancora in corso. Per Domenico Di Carlo sono esagerate le critiche dopo la prima partita post-Coronavirus, soprattutto se basate su trattative tutt’altro che definite: «Lautaro Martinez ha sbagliato la partita di Napoli, sì. Ma i calciatori non sono dei robot. Bisogna guardare le prestazioni nell’arco del tempo per capire se nelle prossime tre partite Lautaro Martinez sarà ancora quello di Napoli o diverso. Inoltre, tra primo e secondo tempo, l’Inter contro il Napoli meritava di vincere e ha trovato un David Ospina in splendida forma». Questo il pensiero di Di Carlo, che preferisce non alimentare le voci di mercato, puntando sulla professionalità dei calciatori.