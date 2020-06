Mertens, Napoli preferito all’Inter: “Ecco quando ho deciso il rinnovo”

Mertens oggi ha annunciato il suo rinnovo di contratto col Napoli, dopo aver detto no all’offerta dell’Inter (vedi articolo). L’attaccante, dopo aver battuto la Juventus ai rigori nella finale di Coppa Italia, ha spiegato a Rai Sport i motivi che lo hanno portato a rimanere in azzurro.

LA PREFERENZA – Dries Mertens spiega perché, nonostante il pressing dell’Inter, ha rinnovato: «Io penso che, quando giochi a Napoli, è una cosa sempre speciale fra i tifosi e tutti. Penso che oggi, come squadra, abbiamo vinto: dalla preparazione iniziata in quarantena, è lì che abbiamo vinto. Ho pensato tanto, dopo penso che il gruppo, l’allenatore e il suo staff, perché non dimentichiamo che non c’è solo Gennaro Gattuso ma un suo staff dietro spettacolare. Poi c’è la città: per me la quarantena erano le vacanze, io stavo bene. Io penso che lì avevo già firmato il contratto».