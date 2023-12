Toni: «L’Inter è partita male, poi è cambiata. Bravi a restare coesi»

Toni ha parlato della situazione europea dell’Inter negli studi di Prime Video. L’Inter ha strappato un punto nella sfida in Portogallo contro il Benfica dopo tre gol di svantaggio.

MALE – Luca Toni ha parlato della gara dell’Inter in Portogallo e della situazione attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex attaccante: «L’Inter è partita davvero male, poi nel secondo tempo ha messo dentro qualche titolare ed è cambiata. Sono venuti fuori, ma sono stati bravi a restare coesi nel corso del primo tempo. Questa squadra è comunque una potenza in campo. Sanchez? Simone Inzaghi aveva bisogno di far rifiatare gli attaccanti, l’importante è che abbia ritrovato il gol. La rete ti da la serenità di poterti allenare meglio, lo è per tutti gli attaccanti. E Inzaghi sa che può contare su un buon calciatore quando non giocheranno i titolari. Thuram? Allenandosi con Lautaro Martinez sta diventando più bravo in area di rigore, è molto veloce mentre quest’anno ha dimostrato di essere un attaccante di area di rigore. Io e Ribery eravamo la coppia giusta, sapeva dove trovarmi».