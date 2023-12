Inter, intesa in attacco: Thuram e Lautaro Martinez brillano insieme

Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono presi la scena dell’Inter. Il duo offensivo, sotto la guida attenta di Simone Inzaghi e dei consigli di Francia e Argentina, ha saputo trovare la sua quadra nonostante due situazioni sportive completamente diverse.

DOPPIO – Arrivato per fare da panchina a Romelu Lukaku, Marcus Thuram ha preso sin da subito l’eredità del belga. Ma questo ormai, per i tifosi dell’Inter, è un lontano ricordo che pian piano sta sbiadendo nelle loro menti. Questo perché, con l’intesa nata tra lo stesso Thuram e Lautaro Martinez, l’Inter ha ritrovato – a costo zero – una delle coppie gol più prolifiche d’Europa. Il duo franco-argentino ha trascinato l’Inter e Simone Inzaghi in vetta alla classifica di Serie A e grazie ai gol pesanti hanno strappato la qualificazione agli ottavi di Champions League con largo anticipo. La Thu-La funziona benissimo, questo lo sa Inzaghi e ahinoi lo sanno tutti gli allenatori avversari.

REALTÀ – Nel giro di pochi mesi, la coppia ha trasformato i sogni della società in una realtà ben consolidata che mette in campo la qualità di due fuoriclassi e l’amicizia che nata nel campo può portare a successi, spesso, inimmaginabili. Affiatati come non mai, Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno portato all’Inter e al tecnico piacentino numeri da far impazzire. Quegli stessi numeri che stanno facendo dimenticare l’affiatata coppia formata dall’argentino e da Lukaku nell’anno dello scudetto.

TITOLARE – Oggi pilastro dell’Inter per quanto riguarda l’attacco, completa un reparto a dir poco perfetto con Lautaro Martinez. Il primo sigillo targato dal duo franco-argentino arriva alla terza giornata di campionato, a San Siro contro la Fiorentina. I gol e le giocate che vengono confezionati da questa coppia, sono diventati fondamentali per il proseguo della stagione. In tutto questo va ricordato come Lautaro Martinez sia arrivato spesso al gol grazie alla visione di gioco di Thuram. L’attaccante francese ha saputo pescarlo in diverse occasioni tanto da mandare l’argentino in rete a colpo quasi sicuro. Arma letale per Inzaghi e per l’Inter, la ThuLa ha saputo ha saputo sfruttare – spesso anche in autonomia – le caratteristiche personali tanto da aumentare la qualità e raggiungere una media di due o più gol a partita.