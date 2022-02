Toni: «Inter grande gara contro il Liverpool, ora può competere in Europa!»

Luca Toni, opinionista dagli studi di Prime Video dopo Inter-Liverpool, ha detto la sua riguardo la partita disputata a San Siro. Secondo l’ex attaccante c’è qualcosa da salvare dalla prestazione, nonostante alla fine gli inglesi abbiano vinto 0-2.



SQUADRA IN CRESCITA – Luca Toni commenta così la partita giocata a San Siro: «L’Inter ha fatto veramente una grande gara. Simone Inzaghi deve essere contento perché la squadra è tornata ad essere competitiva in europa per aver giocato alla pari, se non addirittura meglio, del Liverpool che è una delle squadre migliori in Europa. L’Inter dopo questa sera ha dimostrato di essere tornata a competere».