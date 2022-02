Oddo: «Inter ha fatto una gara a livello europeo! Dumfries sta emergendo»

L’Inter con il Liverpool ha perso nel finale di partita dopo un’ottima prestazione per almeno 75 minuti. Oddo a Prime Video analizza la sconfitta della squadra di Inzaghi e il netto miglioramento di Dumfries.

SCONFITTA IMMERITATA – L’Inter non ha sfigurato contro il Liverpool che alla fine ha risolto la partita capitalizzando le poche occasioni avute. Secondo Massimo Oddo la squadra di Simone Inzaghi è stata superiore in tutte le zone del campo: «Probabilmente prevale l’amarezza, l’Inter non meritava questa sconfitta ma il calcio ha detto questo e per un allenatore è brutto. I nerazzurri sono stata superiori in tutte le zone del campo, hanno fatto una partita coraggiosa accettando il rischio dell’uno contro uno a centrocampo e in difesa: è stata una partita a livello europeo. Denzel Dumfries? Ci sono stati dei dubbi iniziali ma c’è bisogno di adattamento per giocatori così giovani. La Serie A non è il campionato più bello o complicato ma è difficile da giocare, lui sta venendo fuori».