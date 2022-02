Capello: «Inter alla pari del Liverpool. L’unica differenza: di nuovo i cambi!»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport nel post-match Champions League, ha parlato della sconfitta dell’Inter col Liverpool. L’ex tecnico elogia i nerazzurri ma individua una differenza.

SFORTUNA − Fabio Capello non ha dubbi sulla prestazione dei nerazzurri: «Non è stato abbastanza oggi la grandissima prestazione dell’Inter. È mancata la fortuna ma anche tantissimo Nicolò Barella anche se Arturo Vidal ha giocato la sua partita. I cambi di campo e gli inserimenti sono mancati. L’Inter però ha giocato la più bella partita della stagione, ha giocato alla pari contro il Liverpool. L’unica differenza sono stati i cambi. Come nel derby anche adesso, i cambi hanno fatto la differenza. L’Inter ha bisogno di una punta veloce, l’unico a mettere in difficoltà è stato Ivan Perisic. Non discuto Edin Dzeko o Lautaro Martinez ma negli spazi non hanno avuto il cambio di ritmo necessario per spaccare la difesa inglese».