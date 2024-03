Toni: «Errore in Inter-Genoa, il VAR chiama Ayroldi: perché?»

Luca Toni commenta il contatto tra Fendrup e Nicolò Barella in area di rigore, nel corso di Inter-Genoa. L’ex attaccante su DAZN si pone una domanda riguardo l’intervento del VAR.

RICHIAMATO DAL VAR – Luca Toni commenta senza mezzi termini la scelta dell’arbitro di fischiare calcio di rigore in Inter-Genoa, soffermandosi più sulla chiamata dal VAR: «Secondo me quello da fischiato da Ayroldi in Inter-Genoa non è rigore, il VAR lo ha anche richiamato e questo significa “vieni a rivederlo bene che non è rigore”, secondo me è questa la lettura».