Toldo: «Mi auguro finale di Coppa Italia Inter-Fiorentina, il calcio…»

L’ex grande portiere di Inter e Fiorentina, Francesco Toldo, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola anche in vista dello scontro diretto fra le due squadre. Una piccola considerazione anche sulla Coppa Italia

MIEI FIGLI INTERISTI − In merito al match di sabato, se Toldo ha qualche dubbio su quale squadra tifare, i figli invece no: «Io il calcio lo adoro, ma non lo guardo più come prima. Io sono felice se i bambini si appassionano ad un portiere o ad una squadra, però sono felice di scoprire che si può fare un weekend senza calcio anche se i miei figli sono cresciuti vicino allo stadio di Milano e nonostante gli avessi messo fin da piccoli la maglietta della Fiorentina, ora tifano Inter».

COPPA ITALIA − Poi Toldo si concentra anche sulla coppa nazionale con entrambe le squadre semifinaliste: «Mi auguro una finale Inter-Fiorentina anche se poi per me sarebbe dura perché tifo entrambe. Se capita la Juventus sicuramente non ci sarebbero dubbi su chi tifare ma spero comunque in Inter-Fiorentina».