Biasin: «Infortunio Calhanoglu? Inter, resta una sola consolazione!»

L’infortunio di Calhanoglu è una brutta gatta da pelare per l’Inter e Inzaghi. Il turco si è fermato in nazionale e salterà la prima parte di aprile. Biasin vede una magra consolazione

UNA CONSOLAZIONE − L’Inter perde Calhanoglu per almeno due settimane (vedi articolo). Una tegola per Simone Inzaghi in prossimità di un mese di fuoco. Su Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato l’accaduto: «L’Inter perde il suo miglior giocatore 22/23, Calhanoglu, nel mese più ingolfato della stagione. Questa notizia (anche solo per una questione numerica) non prevede alcun lato positivo, ma solo una consolazione: il sostituto si chiama Marcelo Brozovic».