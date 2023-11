Thuram premiato come giocatore dell’Inter del mese di ottobre!

Marcus Thuram è stato premiato dall’Inter e i suoi tifosi come giocatore del mese di ottobre. L’annuncio su Twitter del club nerazzurro.

PREMIO – I tre gol decisivi delle ultime quattro settimane sono valse il premio di miglior giocatore del mese di ottobre dell’Inter a Marcus Thuram. Il calciatore francese ha segnato l’1-0 contro il Benfica in Champions League, il momentaneo 1-0 con il Torino in trasferta e l’ultima rete con la Roma a San Siro al minuto 81. Tre punti in Europa, sei in campionato dai timbri di Thuram, incisivo come non mai nella sua carriera. L’Inter ha annunciato così il premio.

