Atalanta-Inter, rotazioni rimandate? Inzaghi rimane cauto! – Sky

Manca un giorno ad Atalanta-Inter, sfida che Inzaghi sta preparando con cautela. Ecco le ultime informazioni che provengono da Sky Sport 24 sulla probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi procede verso la preparazione dell’undicesima sfida di campionato. Oggi pomeriggio ad Appiano Gentile ci sono state le prime prove generali in vista di Atalanta-Inter. Le scelte del tecnico nerazzurro verranno affinate e messe a punto domani, nella rifinitura prevista per il giorno stesso del match di Serie A. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport 24, Andrea Paventi, non sembrano previste alternanze nella formazione titolare di Atalanta-Inter. Inzaghi potrebbe rinunciare al turnover e schierare gli stessi undici che nell’ultima gara contro la Roma hanno risposto più che presente. I cambi, invece, potrebbero essere previsti per l’Inter che scenderà in campo nel prossimo turno infrasettimanale in Champions League, contro il Salisburgo. Ecco di seguito il punto su quella che potrebbe essere la probabile formazione di Inzaghi per Atalanta-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.