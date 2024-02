Thuram, oggi esami: cresce un’ipotesi! L’Inter calcola i giorni − TS

Marcus Thuram, infortunatosi martedì sera contro l’Atletico Madrid, dovrà stare ai box per alcuni giorni. L’Inter oggi farà gli esami.

STIMA − Esami in programma per Marcus Thuram, infortunatosi durante Inter-Atletico Madrid. Fatale per il francese lo scatto a recuperare il pallone ai danni di Witsel. Per lui sospetta elongazione muscolare, che significherebbe perderlo almeno per due settimane. Tikus dunque salterà le prossime partite contro Lecce e Atalanta. L’Inter sicuramente predicherà cautela, tenendo probabilmente fuori anche per il Genoa, match in programma lunedì 4 marzo. C’è una partita nel mirino ed è la trasferta di Bologna, che dovrebbe disputarsi ipoteticamente il 9 marzo (ancora le date ufficiali non sono uscite). Al Dall’Ara, Thuram potrebbe fare le prove generali in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. A sostituirlo in questioni di giorno riposo forzato, Marko Arnautovic. L’austriaco gode della fiducia di tecnico e compagni e martedì ha deciso l’andata degli ottavi di finale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino