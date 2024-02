Arnautovic, ti si ama! Fragile sotto porta, ma il gruppo lo adora − CdS

Marko Arnautovic decisivo per l’Inter martedì sera in Champions League. Nonostante le irregolarità sotto porta, i compagni lo amano.

FRAGILE MA AMATO − L’Inter martedì sera ha regolato l’Atletico Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, grazie alla rete di Arnautovic. A spingere quel pallone in porta, oltre agli ottanta mila di San Siro, anche gli altri dieci compagni in campo e i dodici in panchina. Vero è che la prodezza dell’altra sera è stata pesantissima. Ed era naturale che tutti corressero ad esultare. Ma Lautaro Martinez e compagni sono stati ancora più felici che a spedire il pallone fosse stato proprio l’ex-Bologna. Nonostante la fragilità sotto porta e qualche segno di irregolarità, Arnautovic gode della stima più assoluta in casa Inter. Tutto il gruppo è con lui, i compagni lo apprezzano e lo adorano. Bellissimo anche il messaggio di Calhanoglu proprio nei suoi confronti. L’austriaco è punto di riferimento dello spogliatoio, dà sempre il massimo e lo fa al 100%. Non solo, l’ex Bologna e tripletista è uno capace di fare gruppo, di dare una mano a chi ne ha bisogno e sempre in prima linea quando si tratta di scherzare. A frenarlo in campo è probabilmente la troppa pressione che si ritrova addosso. Non sembra mai essere libero di testa e dà la sensazione di deprimersi velocemente alla prima occasione sbagliata. Ma il gol contro l’Atletico Madrid potrà dargli nuova linfa e fiducia. Si tratta, peraltro, della terza partecipazione al gol dopo l’assist di Roma a Bastoni e il gol contro la Salernitana venerdì scorso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno