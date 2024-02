Thuram, infortunio meno grave! Ma serve cautela: i tempi di recupero – CdS

Dopo l’infortunio con l’Atletico Madrid, gli esami strumentali di Marcus Thuram hanno confermato la valutazione effettuata a caldo, ovvero che non è nulla di particolarmente serio: l’elongazione non è una lesione. Ecco i tempi di recupero secondo il Corriere dello Sport.

MENO GRAVE – Marcus Thuram nella giornata di ieri ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato l’infortunio, ma anche la prima sensazione: niente di grave. Problemi di questo genere comportano uno stop di 10-15 giorni. Ma l’Inter, come già emerso, adotterà la massima cautela, evitando di correre alcun tipo di rischio. Contro Lecce e Atalanta non ci sarà. Già contro il Genoa, invece, si comincia a entrare nel campo delle possibilità. Dipenderà dalle risposte del muscolo nei prossimi giorni e dalle sensazioni dello stesso Thuram: potrebbe accomodarsi in panchina, ma non è neppure da escludere che si slitti fino trasferta in casa del Bologna del week-end successivo. L’idea è quella di averlo nelle migliori condizioni per la sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno