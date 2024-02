Barella al rinnovo, l’Inter non ha fretta ma ha deciso: i dettagli – TS

Barella è una delle certezze dell’Inter di Inzaghi ma a centrocampo è anche l’unico titolare rimasto momentaneamente senza rinnovo. E ciò può rappresentare un campanello di allarme in sede di calciomercato, anche se in casa nerazzurra regna la tranquillità su questo tema

CENTROCAMPO TOP – Dopo il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan fino 30 giugno 2026 e soprattutto di Hakan Calhanoglu fino al 2027, adesso manca solo la terza firma. Quella di Nicolò Barella, che è in scadenza nel 2026 proprio come Mkhitaryan ma l’Inter al momento non ha fretta. Priorità al rinnovo di Lautaro Martinez, che tiene banco da mesi e per cui servirà uno sforzo maggiore del previsto. L’operazione tra le parti, comunque, è già imbastita da tempo. Barella dovrebbe firmare il prolungamento fino al 2028 o addirittura 2029 con un ingaggio da 7 milioni di euri netti a stagione. Al trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan va aggiunto il “quarto” Davide Frattesi con la novità Piotr Zielinski, in arrivo dal Napoli a parametro zero per sostituire Davy Klaassen, che andrà via a fine stagione. Il sesto sarà Kristjan Asllani, salvo richiesta di giocare di più ma altrove. Un centrocampo di tutto rispetto per Simone Inzaghi, che si augura di non perdere altri pezzi pregiati causa calciomercato. In caso di offerte importanti per i titolarissimi, quello più a rischio a centrocampo – secondo il collega Stefano Pasquino di Tuttosport – è proprio Barella. L’obiettivo dell’Inter, però, è sacrificare al massimo un solo titolare e tutti gli indizi portano altrove… La zona centrale della mediana dell’Inter di Inzaghi non si tocca.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino