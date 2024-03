Thiago Motta: «Champions League? No, Inter. Dobbiamo approfittarne!»

Thiago Motta in conferenza stampa dopo la straordinaria vittoria in rimonta in Atalanta-Bologna, ha parlato della prossima sfida con l’Inter, non pensando minimamente alla corsa per un posto in UEFA Champions League.

UNICO PENSIERO – Thiago Motta di quarto posto non ne vuole proprio sentire parlare, e aggiunge: «Corsa per la Champions League? Oggi abbiamo giocato una buona partita, dobbiamo pensare alla prossima contro l’Inter, è una squadra molto forte. Dobbiamo prepararci per la prossima, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, umiltà e continuare a lavorare. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una grandissima squadra, dà fiducia e consapevolezza. È un buon momento, dobbiamo approfittarne».