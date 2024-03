Porto, pronta la sfida con il Benfica! La formazione e la scelta su Taremi

Porto e Benfica si sfideranno oggi nel derby di Portogallo, valido per la ventiquattresima giornata di Liga Portugal all’Estadio do Dragao. Di seguito la scelta su Mehdi Taremi dopo l’infortunio.

LA SCELTA – Niente da fare per Mehdi Taremi, reduce da un infortunio all’adduttore della coscia destra, non sarà presente in Porto-Benfica. La sfida in programma questa sera alle 21:30 non vedrà l’iraniano tra i protagonisti, neanche in panchina. L’attaccante promesso sposo all’Inter dalla prossima stagione non solo non giocherà da titolare, ma non sarà neanche a disposizione in panchina per la sfida. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono state in netta ripresa, ma Sergio Conceicao ha deciso di non rischiarlo.

Formazione ufficiale Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Nico Gonzalez, Varela; F. Conceicao, Pepè, Galeno; Evanilson.

In panchina: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Eustáquio, Grujic, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Namaso, Toni Martínez e Gonçalo Borges.