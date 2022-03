Thiago Alcantara ancora out, Klopp lo avrà con l’Inter? In dubbio altri due

Thiago Alcantara non sarà a disposizione di Jurgen Klopp domani pomeriggio in Liverpool-West Ham. In conferenza stampa, il tecnico tedesco ha anche aggiornato su altri due giocatori. Martedì c’è il ritorno in Champions League contro l’Inter

INFERMERIA − L’Inter martedì sera affronterà il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata, i nerazzurri sono a caccia dell’impresa ad Anfield. Intanto, in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-West Ham di Premier League, Klopp ha aggiornato sullo stato fisico di alcuni giocatori: «Sulla profondità della rosa non c’è dubbio, soprattutto quando devi giocare diverse competizioni. Abbiamo però alcuni giocatori non disponibili. Thiago Alcantara non sarà a disposizione per domani. Joel Matip è malato – niente COVID, al giorno d’oggi puoi essere malato anche in altri modi – quindi non sarà disponibile. Bobby Firmino sta recuperando ma per domani col West Ham non ci sarà. Penso che il suo recupero sia più fattibile martedì contro l’Inter».