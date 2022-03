Cesari: «Inter-Juventus 2018? Orsato disse una balla! L’errore su Pjanic…»

Intervenuto ai microfoni di ‘Si gonfia la rete‘, Graziano Cesari ha commentato la designazione di Orsato per Napoli-Milan. L’ex arbitro è ritornato ovviamente al noto episodio Pjanic-Rafinha di Inter-Juventus

INTER-JUVENTUS − Cesari commenta le parole di Orsato dopo il noto episodio dell’aprile 2018: «Quando Daniele Orsato è stato ospite in tv anni dopo motivò la sua decisione su Miralem Pjanic dicendo che era troppo vicino, il che era una balla. Non so che cosa volesse dire in realtà. Poteva cavarsela in tanti altri modi. Detto questo, chiaramente a quel punto il VAR non può intervenire e questo lo sappiamo benissimo tutti ma avrebbe potuto farlo, magari poteva dirlo. Poi sono spariti tutti i dialoghi, tanto è vero che poi Rizzoli è andato in America a fare il designatore».