Inter-Salernitana, Djuric terminale offensivo: bagarre per fargli da partner

Manca sempre meno ad Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A. In avanti, Nicola sceglie Djuric mentre è in auge il ballottaggio per chi dovrà supportarlo

AVVERSARI − Inter-Salernitana ci siamo! A San Siro, manca pochissimo per l’avvio del friday-match. Come Inzaghi (vedi articolo), anche Davide Nicola sta studiando il miglior attacco da presentare contro i campioni d’Italia. Se sulla presenza di Milan Djuric non c’è alcun dubbio, è diversa la situazione per quanto riguarda il partner che lo affiancherà. Niente Inter per Franck Ribery dopo l’incidente di alcuni giorni fa (vedi articolo), mentre rimane in auge la bagarre tra l’ex nerazzurro Federico Bonazzoli e il francese Lys Mousset. Al momento, l’ex Sheffield United è avanti anche perché l’attaccante italiano non è al 100%.