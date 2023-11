Tesoro: «Serie A, Inter dà risposte convincenti. Frattesi? Ha sempre simpatizzato…»

Il dirigente Antonio Tesoro ha parlato della corsa scudetto nel campionato di Serie A e del centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi.

FAVORITA – Queste le parole del dirigente Antonio Tesoro a SportItalia sulla corsa scudetto. «C’è una vera favorita per questo campionato? Per me l’Inter è ampiamente favorita – si legge su SportItalia.com –, sta dando delle risposte molto convincenti. E’ una squadra che si sta imponendo sulle altre, con un organico importante. La campagna acquisti si sta rivelando azzeccata: alcuni acquisti come Thuram e Frattesi stanno avendo un impatto importante».

ANTI-INTER – Tesoro ha spiegato. «E qual è l’anti-Inter? La Juve, che ha il grande vantaggio di non giocare le coppe e può concentrarsi durante la settimana soltanto sulla Serie A».

RIVALI – Tesoro ha aggiunto. «Anche se Allegri un po’ si ‘nasconde’, su questo? Sì, i bianconeri stanno dimostrando di essere i rivali più accreditati. Sono venuti a mancare nella lotta squadre come il Napoli ed il Milan stesso. Gli Azzurri erano una schiacciasassi lo scorso anno, ma hanno un calo. I rossoneri hanno alti e bassi. Le romane infine sono attardate».

TITOLARE – Tesoro su Davide Frattesi, sempre più un “quarto titolare” nell’Inter. «E diventerà sempre più un titolare vero e proprio. E’ un giocatore forte, di rendimento, di personalità e con grande continuità. Ha la sfortuna di giocare nella squadra con il centrocampo più forte d’Italia, ma lui non è da meno a nessuno».

SIMPATIA – Tesoro ha continuato su Frattesi. «Non è un segreto poi il suo attaccamento all’Inter: gliene parlava mai? Non voglio parlare per lui, ma ricordo che oltre ad avere una simpatia per la Roma, squadra in cui è cresciuto e della sua città, ha sempre simpatizzato molto per l’Inter. Me ne parlava quando discutevamo di calcio o guardavamo le partite».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar