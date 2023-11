Barzaghi: «Barella non brillante, a livello numerico sta mancando»

Barzaghi si esprime sull’avvio di stagione di Barella, ancora sottotono dal punto di vista di gol e assist. Questione di brillantezza.

MANCA BRILLANTEZZA − Manca la miglior versione di Nicolò Barella, ne parla Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «Barella è uno dei giocatori più forti dell’Inter e punto fermo della nazionale, ma a livello numerico non si è visto ancora il miglior Barella. Lo scorso anno a questo punto della stagione aveva già fatto 4 gol e 4 assist, quest’anno manca ancora qualcosina soprattutto a livello di assist. In questo avvio manca brillantezza nel fare le giocate, aspettiamo che torni a quegli standard. A livello di contributo in campo e nello spogliatoio non si discute. Punta a fare qualche assist e qualche gol in più».