Teotino: «Voci su Chiesa in panchina! Allegri ha impostato altra squadra»

POSSIBILITÀ CLAMOROSA – Federico Chiesa in panchina in Inter-Juventus? Sembrerebbe, secondo quanto riporta il giornalista Gianfranco Teotino. Queste le sue parole: «Sono curioso di vedere come giocherà la Juventus. Ci sono voci che vedono Chiesa partire dalla panchina, ma secondo me sarebbe una cosa abbastanza clamorosa. Allegri ha impostato un altro tipo di squadra, corta e schiacciata all’indietro e vediamo se in questo modo riusciranno a mettere in difficoltà l’Inter».