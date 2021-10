Adani: «Inter-Juventus, i bianconeri devono dimostrare una cosa»

Lele Adani, ex difensore e opinionista sportivo, è intervenuto durante il programma 90esimo Minuto su Rai Due dove ha parlato di Inter-Juventus e dell’importanza che ricopre la partita nella corsa allo scudetto

SFIDA IMPORTANTE – Lele Adani ha presentato in questo modo la sfida di questa sera Inter-Juventus: «L’Inter vuole riprendersi, la Juventus vuole riagganciarli. Ricordo che il 17 gennaio scorso questa sfida ha dato la consapevolezza ai nerazzurri di diventare meritatamente campione d’Italia. Oggi però i bianconeri devono farci capire se vogliono tornare a competere per lo scudetto e se hanno le credenziali per farlo».

CHIAVE DI VITTORIA – Adani ha poi commentato la possibile chiave di volta per i nerazzurri in Inter-Juventus: «L’Inter ha più varianti di gioco e più modi di fare gol. L’apporto del terzo centrocampista è da valutare, perché i nerazzurri non hanno ancora trovato il sostituto di Christian Eriksen. Secondo me chi può far bene questa sera è Arturo Vidal, ma sarà importante anche il tandem tra Dzeko e Lautaro Martinez che dovranno lavorare bene l’uno per l’altro».