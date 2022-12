Teotino: «Lautaro Martinez deludente, non ha mostrato le sue qualità»

Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo il Mondiale di Lautaro Martinez, deludente secondo lui.

DELUDENTE – Gianfranco Teotino è rimasto deluso dal Mondiale del Toro: «Lautaro è stato deludente. Devo dire che mi aspettavo molto di più. Una delle mosse vincenti di Scaloni è stata la sua sostituzione per Julian Alvarez. Pur essendo un pochino meno punta dell’attaccante dell’Inter, ha dato vivacità alla squadra. Era lui a guidare il pressing della squadra. Lautaro non ha mai fatto vedere le sue qualità, fatta eccezione per quel rigore. Secondo me ha giocato molto al di sotto delle sue possibilità». Nel frattempo Lautaro Martinez tornerà in Italia da Campione del Mondo.