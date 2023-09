Taveri: «Lautaro Martinez faro inter. Può reggere tutto l’anno?»

L’attacco dell’Inter ha segnato 8 gol in campionato in 3 partite, quello del Milan ha raggiunto gli stessi numeri. Mino Taveri ha confrontato i due reparti su Sport Mediaset.

CONFRONTO – Mino Taveri mette entrambe sullo stesso livello: «L’infortunio di Giroud preoccupa, ma lui si è detto fiducioso sul recupero. Entrambe meritano 8.5 come voto in attacco. L’Inter non può giocare senza Lautaro Martinez, 5 gol in 8 partite sono tanti ed è un faro. Può sempre portare avanti la baracca l’argentino? Difficile che continui a questi ritmi tutto l’anno. Thuram comunque ha già segnato sia con Inter che con Francia. Per il Milan giocherà Jovic? Pulisic si è inserito molto bene, poi c’è stata la consacrazione di Leao che dovrebbe essere pronto per il grande salto. Secondo me ci divertiremo al derby di sabato»