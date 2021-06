Tavecchio: «Inter-Juventus 2018, non posso esprimere un’opinione»

Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante il programma “Marte Sport Live”. Tra i temi toccati, anche quello di Inter-Juventus del 2018 e il contatto Pjanic-Rafinha, tornato in auge dopo l’ultimo servizio del programma Le Iene (vedi articolo).

NESSUNA OPINIONE – Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC, ha parlato di uno dei temi più caldi dell’ultima settimana. Ovvero l’episodio del fallo di Miralem Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus del 2018. Un intervento che sarebbe dovuto costare il secondo giallo al bosniaco, ma che non venne sanzionato dall’arbitro Daniele Orsato. Le polemiche su quell’episodio sono tornate in auge nelle scorse ore, dopo un servizio del programma Le Iene. Queste le sue parole sull’accaduto: «Non ho visto il servizio televisivo delle Iene su quell’Inter-Juventus, pertanto non posso esprimere una mia opinione».