Tardelli: «Atalanta-Inter, gara bellissima. Dzeko poteva fare di più»

Marco Tardelli si complimenta con Atalanta e Inter per la partita, nonostante lo 0-0 finale. Ecco le parole dell’ex calciatore durante La Domenica Sportiva, che critica anche Dzeko.



PARTITA BELLISSIMA – Atalanta-Inter è una gara che lascia soddisfatti gli amanti del calcio. Nonostante si sia conclusa senza reti, dopo 39 partite consecutive con gol per i Campioni d’Italia. Un pareggio a reti bianche per merito dei portieri, ma anche demerito degli attaccanti del resto. Questo è il pensiero di Marco Tardelli dopo il posticipo domenicale: «Due squadre che hanno fatto una bellissima gara, pur non essendoci gol. Due grandi portieri stasera, forse gli attaccanti hanno sbagliato un po’ troppo. Edin Dzeko poteva fare di più».

PAGELLE – Tardelli assegna poi alcuni voti all’undici dell’Inter: «Samir Handanovic? 7, è stato determinante per l’Inter. E do 6.5 a Milan Skriniar che ha dominato in mezzo all’area. Nicolò Barella? Già merita 6 quando entra in campo, se poi fa i colpi di tacco anche 6.5. È un giocatore che mi piace molto. A Marcelo Brozovic do 6, perché ha perso due palloni che non doveva perdere. A Simone Inzaghi 6.5, anche se meriterebbe 7 per quanto fatto fino a qui».