Bucciantini: «Inter, l’Atalanta dà sempre fastidio! Centrocampo asfissiato»

Il giornalista Bucciantini, su Sky Calcio Club, ha parlato della gara tra Atalanta e Inter. Gara finita in parità con il centrocampo nerazzurro asfissiato dal pressing orobico.

LA PARTITA − Marco Bucciantini si esprime sul match di ieri sera al Gewiss Stadium: «L’Atalanta non poteva fare più di tre cambi, questa avvalora la sua prestazione. Tra andata e ritorno, però, l’Inter non perdendo le due partite credo sia avanzata. All’Inter dà particolarmente fastidio l’Atalanta. I centrocampisti nerazzurri come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic sono stati sempre asfissiati dal pressing orobico. Atalanta brava nel togliere questo senso di padronanza che i nerazzurri avevano da un mese».