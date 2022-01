Di Canio: «Inter superiore per cambi e soluzioni. Sanchez? No polemiche»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio club, ritiene l’Inter superiore alle altre squadre per cambi e soluzioni di gioco. Poi una battuta sulle parole di Sanchez.

SANCHEZ − Paolo Di Canio sulle dichiarazioni dell’attaccante dopo Inter-Juventus di Supercoppa Italiana: «Alexis Sanchez? Io non mi ero reso conto che avesse fatto quelle dichiarazioni per togliersi qualche sassolino. Lo ha fatto per autostima, perché nei due anni di Manchester aveva fatto male rispetto all’Arsenal dov’era stato straripante. Non è stata una polemica nei confronti della società».

SUPERIORITÀ − Secondo Di Canio, l’Inter è una squadra superiore alle altre: «Con Simone Inzaghi sei meno conservatore, ha liberato questa voglia di vincere le partite. L’Inter è troppo superiore per i cambi che ha e perché ha troppe soluzioni da adottare. Non dico nettamente, ma è superiore abbastanza alle altre squadre».