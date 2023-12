Superlega, Milan e Juventus a rischio maxi multa. L’Inter no, il motivo

La Superlega sta pian piano prendendo forma dopo l’approvazione della Corte UE. Milan e Juventus rischiano una maxi multa in un caso, l’Inter invece no. La spiegazione dal sito spagnolo Sport.

MULTA – Real Madrid e Barcellona festeggiano per la vittoria odierna della Superlega. I due club, rimasti fedeli al progetto, verranno premiati per questo motivo con un bonus fino al miliardo di euro se la competizione nascerà. Se gli altri club che hanno lasciato invece il progetto non volessero rientrare ancora con A22 potrebbero pagare una penalità di uscita di 300 milioni di euro. Tra questi ci sono Milan e Juventus, ma non l’Inter. La società nerazzurra lasciò subito la Superlega senza avere alcun vincono. Nel contratto dell’Inter è stata inserita una clausola per cui non ci sarebbe stato più niente qualora i propri sponsor e l’assemblea non avessero approvato il ritorno in Superlega.

fonte: sport.es