Suning resta sponsor della Pinetina, ma a cifre più basse! Ecco nel dettaglio – CdS

ANCORA SPONSOR – Suning ha confermato la sponsorizzazione per la Pinetina che porterà ancora il nome del colosso cinese. Accordo annuale per il 2022-23 a cifre leggermente più basse rispetto agli attuali 16 milioni. Con Nike va avanti la trattativa per il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2024: l’Inter chiede 30-35 milioni rispetto alla base attuale di 12 più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

