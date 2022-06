Gagliardini chiede spazio, ma Inter chiara. Pedina di scambio per Bremer? – CdS

Gagliardini vorrebbe giocare più partite, ma Inzaghi lo vede come un vice Barella. In caso di cessione, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Bremer, ma non è il solo.

CONTROPARTITE – Roberto Gagliardini ha fatto sapere all’Inter che vorrebbe giocare di più. Mister Simone Inzaghi lo vede come vice Barella, e siccome quest’anno è stato poco utilizzato, Gagliardini riflette sul suo futuro. La società nerazzurra è disposta anche a cederlo a titolo definitivo, magari inserendolo in un’operazione come possibile contropartita. Un tentativo in tal senso verrà fatto con il Torino, visto che Bremer resta l’obiettivo numero uno per la difesa

NON SOLO GAGLIARDINI – L’italiano non è l’unico giocatore che verrà proposto al Torino come possibile contropartita per Gleison Bremer: a Cairo sarà offerto anche Andrea Pinamonti, sempre che Belotti non rinnovi il contratto in scadenza. L’obiettivo è abbassare la parte cash dell’operazione, fermo restando che l’Inter sa bene che da gennaio Bremer avrà una clausola per liberarsi per meno di 15 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

