Ederson, l’Inter si muove! Pronta una contropartita per la Salernitana – TS

Ederson, centrocampista brasiliano della Salernitana, è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, è pronto ad offrire una contropartita al club granata

OFFERTA – L’Inter ha messo gli occhi su Ederson, centrocampista 22enne brasiliano che ha stupito tutti con la maglia della Salernitana nella seconda parte della scorsa stagione. La valutazione del club campano, secondo Tuttosport, è alta: Iervolino, infatti, non lascerebbe partire il talento verdeoro per meno di 30 milioni. Cifra che, al momento, non è sostenibile per il club nerazzurro. Servirà prima piazzare qualche esubero, con il Monza che potrebbe dare una mano in tal senso (vedi articolo). Nell’affare, inoltre, potrebbe rientrare anche Sebastiano Esposito, di rientro all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Basilea.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini