Spagna-Italia, Mancini non rinuncia ad Acerbi e Barella − Sky

Ultime prove di formazione per Roberto Mancini in vista di Spagna-Italia: il CT azzurro non rinuncia a Francesco Acerbi e a Nicolò Barella (vedi articolo). Le ultime da Sky Sport.

NAZIONALE CON L’INTER − Spagna-Italia andrà in scena questa sera per la seconda semifinale di Nations League. Chi vincerà andrà in finale ad affrontare la Croazia, che ieri ha sconfitto l’Olanda. Roberto Mancini sta facendo ancora prove di 4-3-3. Il CT azzurro, come confermato da Sky Sport, non rinuncia a Francesco Acerbi, che ha superato la concorrenza di Leonardo Bonucci, e a Nicolò Barella. L’obiettivo è quello di conquistare la finale.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. All. Roberto Mancini